Fondo di solidarietà, aperto il bando per i contributi alle associazioni

VENEZIA (ITALPRESS) – E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Venezia il bando pubblico per l’erogazione di contributi alle associazioni per la realizzazione di azioni che contribuiscono a migliorare la coesione sociale. Il bando è finanziato con il fondo di solidarietà, costituito utilizzando l’indennità di funzione che il sindaco Luigi Brugnaro ha messo a disposizione per sostenere le attività sociali rivolte alle fasce deboli della popolazione, che ad oggi ha una dotazione di oltre 350mila euro. Lo scopo del bando è quello di accompagnare e sostenere le azioni sociali svolte dalle associazioni ed enti di volontariato nel territorio comunale, volte a rafforzare la coesione sociale in ambito socio-assistenziale, sportivo-motorio, socio-educativo, educativo-didattico, tutela animali e di animazione territoriale. Le associazioni, per partecipare al presente bando, dovranno registrarsi al Portale dell’Associazionismo del Comune di Venezia almeno 5 giorni prima della data di scadenza del bando.

Oggetto del Programma è il sostegno all’acquisizione di specifiche risorse individuate come necessarie ed efficaci per la realizzazione di una azione coerente con un obiettivo di rafforzamento e/o miglioramento dell’Associazione e delle sue attività. Le azioni, da realizzarsi mediante spese di investimento, potranno essere oggetto di un solo progetto per ciascuna Associazione. La linea di finanziamento prevista riguarda progetti sociali da realizzare attraverso spese di investimento relative all’acquisto di mezzi, attrezzature, alla manutenzione di immobili funzionali all’azione proposta, con un contributo che può arrivare fino a 15 mila euro, a fronte di un impegno dell’associazione proponente di farsi carico del 30% del costo complessivo dell’intervento. I progetti dovranno essere conclusi entro 4 mesi dalla concessione del contributo.

Il bando e tutta la modulistica sono disponibili sul sito internet del Comune di Venezia al link: www.comune.venezia.it/it/content/fondo-solidarieta-sindaco Ci sarà un mese di tempo per presentare le domande e lo si potrà fare esclusivamente per via telematica compilando l’istanza online al seguente link: https://dime.comune.venezia.it/servizio/fondo-solidarieta accedendo tramite autenticazione con SPID o con Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica. Per ulteriori informazioni o chiarimenti si può contattare il call center del Comune di Venezia 041041 o scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica [email protected]

