Fondazione UniVerde, il 10 giugno al via la XV edizione della campagna “Mediterraneo da remare”

ROMA (ITALPRESS) – Riparte Mediterraneo da remare, la campagna promossa dalla Fondazione UniVerde in collaborazione con Fondazione Marevivo, con l’adesione del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, con il prestigioso patrocinio di UNEP/MAP – United Nations Environment Programme / Mediterranean Action Plan, in collaborazione con la Federazione Italiana Canoa e Kayak e con Almaviva in qualità di campaign partner. L’evento di lancio della XV edizione si terrà a Roma, martedì 10 giugno, alle ore 11:00, presso THE HIVE (Sala Essenza, 6° piano – Via Torino, 6) nel corso del quale saranno presentati il video “Mare Nostrum”, realizzato dalla Fondazione UniVerde, e l’Annullo filatelico di Poste Italiane celebrativi del 15° Anniversario della campagna Mediterraneo da remare.

La campagna 2025 è supportata dai partners tecnici Lega Navale Italiana Sezione Lido di Ostia e Tevere Day e dai partners ICO – Gruppo Sphere Italia, Seas Geosciences, Castalia e Marnavi. Dal 2024 la campagna, insieme al popolare focus #PlasticFree, promuove anche #NoLitter contro ogni forma di inquinamento dei mari e dei bacini idrografici, nel quadro delle azioni previste dall’UNEP/MAP, di cui la Fondazione UniVerde e la Fondazione Marevivo sono partner. L’evento, tra le varie iniziative promosse con il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente che coordina il Piano d’Azione per il Mediterraneo, intende anche aderire ai festeggiamenti per il 50° Anniversario UNEP/MAP, che si celebra quest’anno e che coincide con i 30 anni dalla Convenzione di Barcellona post-Rio.

Obiettivo di Mediterraneo da remare è contrastare ogni forma di inquinamento dei mari e dei bacini idrografici con particolare riferimento a quello da plastiche, e promuovere la transizione dai vecchi modelli turistici a un turismo sostenibile e responsabile sui litorali marini, fluviali e lacustri. Proprio il contrasto all’inquinamento da plastiche è il tema centrale della Giornata Mondiale dell’Ambiente, celebrata ieri, 5 giugno, segno tangibile che occorre sempre più mobilitare la comunità globale a implementare soluzioni per un Pianeta più pulito. Grazie al coinvolgimento di sportivi e giovani, la campagna, divenuta immancabile appuntamento estivo di sensibilizzazione ambientale, con tappe lungo tutta la penisola e altre internazionali, punta anche a disincentivare l’uso di natanti a motore a favore di quelli ecologici. La canoa, il kayak, la vela e tutti gli sport acquatici ecosostenibili permettono di esplorare gli specchi d’acqua e la natura rispettando ecosistemi e habitat naturali di flora e fauna acquatiche.

L’evento sarà aperto dagli interventi di: Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente della Fondazione UniVerde); Carmen Di Penta (Direttore Generale della Fondazione Marevivo); Amm. Isp. (CP) Sergio Liardo (Vice Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera); Fodé Seck (Ambasciatore, Ministero Affari Esteri del Senegal e Amministratore Generale Foundation “Mame Mor Anta Saly pour le développement”); Alberto Tripi (Presidente Almaviva); Ilaria Venturini Fendi (Designer di moda sostenibile); Bruno Mascarenhas (Campione olimpico di canottaggio e Testimonial della campagna #MediterraneoDaRemare); Gennaro Cirillo (Delegato della Federazione Italiana Canoa e Kayak – FICK alla campagna Mediterraneo da remare).

Farà seguito il keynote speech di Andrea Abodi (Ministro per lo Sport e i Giovani). Si proseguirà con la presentazione delle best practice per la tutela del mare, con gli interventi di: Mario Gianfelici (Amministratore Delegato di ICO, Gruppo Sphere Italia); Paolo Casciotti (Presidente di Seas Geosciences); Stefano Casu (CIO di Castalia); Francesco Aliberti (Già Professore presso il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e Consulente di Marnavi). L’evento sarà moderato da Valerio Rossi Albertini (Fisico nucleare, primo ricercatore presso il CNR, docente universitario e divulgatore scientifico).

