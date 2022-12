POTENZA (ITALPRESS) – “Prendo atto con piacere che il sindaco Bennardi ha accolto la nostra visione sulla fondazione Matera 2019, che andrà avanti per altri 10 anni quasi esclusivamente grazie alle risorse della Regione e sulla quale ho sempre auspicato una condivisione della governance, finalizzata a una collaborazione istituzionale funzionale sia a Matera che alla Basilicata, dato che la Città dei Sassi è la proiezione internazionale della nostra Lucania. Non è tempo di personalismi, non bisogna fare calcoli politici, ma bisogna pensare unicamente al protagonismo di Matera città e dei lucani tutti. La Regione impiegherà tantissime risorse per valorizzare la Città dei Sassi e la collaborazione istituzionale è nell’esclusivo interesse dei cittadini. Altre soluzioni erano funzionali agli appannaggi politici di una parte ma sono felice che tale intento sia stato definitivamente archiviato”. Lo afferma in una nota il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

– foto: ufficio stampa Regione Basilicata

(ITALPRESS).