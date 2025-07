Fondazione Humanitas Sicilia, Repici “Supporto a ricerca e pazienti”

CATANIA (ITALPRESS) - "Sento la responsabilità di avere dato vita a una fondazione che supporterà tanto la ricerca, ma soprattutto i nostri pazienti. Loro sono quelli che hanno più bisogno, alla fine. Stiamo sviluppando dei progetti e dei percorsi per garantire sempre più l'assistenza domiciliare di questi pazienti è per noi una mission importante". Lo ha detto il presidente della Fondazione Humanitas Sicilia, Alessandro Repici, a margine della presentazione del progetto a Catania. "Ci vogliamo sentire forti grazie al supporto di tutti quei siciliani che credono nel fatto che la Sicilia può diventare uno dei posti migliori per curare questa malattia terribile", ha aggiunto. xo5/vbo/mca1