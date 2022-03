MILANO (ITALPRESS) – Fondazione Feltrinelli e Gruppo CAP promuovono il progetto Milano Unplugged. Inchiesta di una generazione. Si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, tra i 18 e i 25 anni, che abitano tra i quartieri Barona, Abbiategrasso, Stadera, Chiesa Rossa e San Cristoforo della città di Milano. In questa zona della città, e precisamente in via Rimini 38, è infatti nato il nuovo headquarters di Gruppo CAP, il gestore del Servizio Idrico Integrato nell’area della Città Metropolitana di Milano. Il progetto prevede una prima fase di laboratori guidati da professionisti che accompagnano con percorsi di formazione i giovani che, successivamente, lavoreranno alla realizzazione di un racconto audiovisivo che dà voce alle idee, ai pensieri e alle emozioni di chi vive questi quartieri ogni giorno.

Il progetto – proposto gratuitamente a 15/20 partecipanti – prevede un periodo laboratoriale di formazione e una successiva esperienza sul campo, attraverso la quale i ragazzi realizzano concretamente un’inchiesta audiovisiva. Durante tutte le fasi del progetto, i partecipanti sono affiancati da ricercatori sociali, professionisti nella realizzazione di inchieste ed esperti dell’audiovisivo, acquisendo in questo modo competenze di ricerca sociale e videomaking ed espandendo il loro network di conoscenze, attraverso il confronto, il dibattito e lo scambio di idee. In particolare, parteciperanno al progetto Ester Castano, giornalista professionista; Jacopo Lareno Faccini, urbanista progettista, consulente e ricercatore nel campo delle politiche territoriali; Marco Rip, audio documentarista e sound designer, che ha curato podcast per Rai Radio 3 e LifeGate Radio; Filippo Romano, fotografo e documentarista di architettura. Durante il mese di maggio i ragazzi possono svolgere le loro inchieste raccogliendo le voci del loro quartiere e tra i mesi di luglio e ottobre presentano i loro lavori all’interno del festival estivo di Fondazione Feltrinelli Welcome to Socotra e in occasione dell’inaugurazione della nuova sede del Gruppo CAP di Via Rimini.

Milano Unplugged fa parte di La fragilità e orgoglio, un progetto di Fondazione Feltrinelli che promuove percorsi di intervento locale attraverso attività di ricerca e di approfondimento scientifico e culturale, sperimentando una strategia di risposta alle fragilità territoriali. Milano Unplugged si inserisce inoltre nelle attività di partecipazione e coinvolgimento dei quartieri che Gruppo CAP ha avviato per accompagnare la realizzazione del nuovo headquarters.

E’ possibile candidarsi entro il 31 marzo.

Per info e candidature: https://fondazionefeltrinelli.it/callmilanounplugged/

