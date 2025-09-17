Fondazione Cariplo ospita Commissione Parlamento Ue su housing sociale

MILANO (ITALPRESS) - Fondazione Cariplo ha ospitato a Milano un incontro tra la Commissione speciale sulla crisi degli alloggi nell'Unione Europea e gli operatori che hanno a cuore questo tema. L’iniziativa si colloca all’interno di un’agenda più ampia e ambiziosa della Commissione, istituita il 18 dicembre 2024 dal Parlamento Europeo, con il mandato di elaborare proposte volte a garantire abitazioni dignitose, sostenibili e accessibili per tutti. f28/sat/gsl