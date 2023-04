Si è concluso il processo che ha portato all’individuazione dei 28 nuovi membri della Commissione Centrale di Beneficenza, l’organo di indirizzo della Fondazione. I componenti della nuova CCB rimarranno in carica per i prossimi quattro anni, e sono stati nominati oggi, formalmente, dai membri uscenti. “Oggi si conclude il mandato degli organi che si sono insediati nel maggio 2019. Gli anni che abbiamo vissuto sono stati decisamente fuori dall’ordinario e hanno sollecitato le nostre persone e le nostre comunità con sfide difficili perfino da immaginare. In questi quattro anni abbiamo cercato di rispondere in modo concreto alle esigenze del presente tenendo sempre lo sguardo rivolto al futuro, investendo per rafforzare l’infrastruttura di legame nella comunità e per generare opportunità di crescita per tutte le persone e i territori. Alle persone con cui abbiamo condiviso questi anni in Fondazione Cariplo, in particolare ai componenti degli organi della Fondazione e a tutti i collaboratori, va la mia gratitudine. Ai nuovi membri della Commissione Centrale di Beneficenza, che guideranno la Fondazione nei prossimi anni, va il mio più caloroso benvenuto e i miei più sinceri auguri di buon lavoro”, ha detto Giovanni Fosti, presidente di Fondazione Cariplo. Questi i nuopvi membri della Comissone: Gianpiero Benigni, Martino Troncatti, Enrico Lironi, Pierluigi Carabelli, Marzia Monelli, Giovanni Caimi, Marco Antonio Dell’Acqua, Giulia Margaroli, Carlo Massironi, Maura Satta Flores, Paolo Colonna, Mario Vanni, Maurizio Salerno, Laura Bajardelli, Franco Dalla Sega, Giovanni Iudica, Susanna Mantovani, Claudia Sorlini, Valeria Negrini, Nicola Stilla, Marco Rasconi, suor Franca Corti, Emanuele Maria Polizzi, Giovanni Azzone, Giuseppe Banfi, Andrea Biondi, Cesare Emanuel, Sarah Maestri. Tredici componenti sono nuovi, 15 sono confermati tra coloro che hanno fatto parte della Commissione Centrale di Beneficenza nel precedente mandato. La nuova Commissione Centrale di Beneficenza si riunirà nei prossimi giorni per nominare il presidente, i due vice presidenti, i restanti membri del Cda e il Collegio Sindacale. La CCB sarà poi articolata in sottocommissioni consultive, cioè gruppi di lavoro sui temi legati all’attività filantropica, alla gestione del patrimonio e ad altre attività necessarie al suo funzionamento; nelle successive settimane, le commissioni avvieranno l’impostazione strategica delle attività dei prossimi anni che verrà poi definita come di consueto in autunno, con l’approvazione dei documenti di programmazione. Nella seduta è stato anche approvato il documento di fine mandato che riassume l’attività svolta dagli organi di Fondazione Cariplo negli ultimi quattro anni. Dal 2019 al 2023 Fondazione Cariplo ha donato 556,4 milioni per la realizzazione di 4.502 progetti di utilità sociale; un impegno filantropico che ogni anno ha visto coinvolta la Fondazione, mediamente, in 1.125 iniziative. Più nel dettaglio, negli ultimi 4 anni, Fondazione Cariplo ha contribuito a sostenere 416 progetti in campo ambientale, con un impegno economico di 39,3 milioni; 1.995 progetti nel settore culturale, con un mecenatismo che ha un valore di 142,3 milioni; 436 progetti a favore della ricerca scientifica, con risorse per 81,7 milioni; 1.506 progetti in ambito sociale, con donazioni per 207,7 milioni. A queste iniziative si aggiungono 149 progetti realizzati insieme alle Fondazioni di Comunità che operano in Lombardia e nelle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, con erogazioni pari a 85,4 milioni. Nel corso della stessa seduta è stato approvato il bilancio 2022. Lo scorso anno la Fondazione ha sostenuto 1.176 progetti a fronte di un’attività filantropica complessiva per 141,5 milioni. Sul fronte della gestione del patrimonio l’esercizio 2022 si è chiuso con un avanzo contabile pari a 144,9 milioni. Il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni ora ha una consistenza di circa 320 milioni.

