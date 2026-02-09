Foibe, Tanzilli “Con Treno Ricordo accompagniamo progetto identità nazione”

ROMA (ITALPRESS) - Le Ferrovie sono "un pezzo dello Stato e, come tali, non potevamo non accompagnare questo progetto e seguire tutto ciò che in qualche modo è l'identità della nazione. Questo evento drammatico nell'immediato dopoguerra va sicuramente ricordato, anche perché una gran parte degli esuli istriani utilizzarono proprio il mezzo del treno per raggiungere le loro destinazioni finali in tutta Italia. E quindi ci siamo sentiti, direi quasi obbligati, a dare un segnale di ricordo, di memoria e un segnale, appunto, di identità alla nazione". Così il presidente del Gruppo FS Italiane, Tommaso Tanzilli, in occasione della presentazione delle iniziative per il Giorno del Ricordo a Palazzo Chigi. xb1/sat/gtr