Foibe, Mattarella visita la “Mostra degli Esuli Fiumani, Dalmati e Istriani”

Foibe, Mattarella visita la “Mostra degli Esuli Fiumani, Dalmati e Istriani”

ROMA (ITALPRESS) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato nel pomeriggio di oggi la "Mostra degli Esuli Fiumani, Dalmati e Istriani" accolto da Renzo Codarin presidente nazionale FederEsuli, da Davide Rossi vicepresidente FederEsuli, da Giuseppe de Vergottini presidente onorario FederEsuli e da Edith Gabrielli direttrice dell'Istituto Vive. ads/mca1 (Fonte video: Quirinale)