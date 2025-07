Focus Salute – I rovina-vacanze: Candida, l’incubo dell’estate

MILANO (ITALPRESS) - Perché le dolorose vaginiti e vulviti da Candida esplodono d’estate? Quali fattori le scatenano? E come proteggersi? Nel novantaquattresimo numero di Focus Salute, format tv dell'Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, descrive le caratteristiche della Candida, fungo che ci abita in forma di spora, e le strategie per tenerla silente, per proteggere salute e intimità sessuale, anche in vacanza. sat/gsl