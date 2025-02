Focus Salute – Desiderio sessuale, il ruolo degli ormoni

MILANO (ITALPRESS) - Perché gli ormoni sessuali sono essenziali per far vibrare il desiderio sessuale in uomini e donne? Come agiscono sul corpo? Perché il testosterone, ormone ritenuto a torto solo maschile, è indispensabile anche per il desiderio e l’eccitazione, mentale e genitale, nella donna? Perché il desiderio è massimo a metà ciclo, per lui e per lei? Nel settantaduesimo numero di Focus Salute, format di Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, approfondisce la conoscenza sugli ormoni che attivano le basi biologiche, fisiche, del desiderio e della felicità sessuale. sat/gsl