Focus Salute – Cistiti e antibiotici: quali, quando, come e perché

Focus Salute – Cistiti e antibiotici: quali, quando, come e perché

MILANO (ITALPRESS) - Cistiti acute: quali antibiotici sono da usare in prima linea, secondo le linee guida 2026? Quando è indicato usarli, in chi e perché? Nel centotrentesimo numero di Focus Salute, format tv dell'Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza i 3 antibiotici più efficaci, il loro meccanismo d’azione, e le condizioni nelle quali restano indicati. Con parallela attenzione a modificare i fattori predisponenti, infettivi e biomeccanici, che altrimenti continuerebbero ad alimentare e peggiorare le recidive delle cistiti, una volta finito l’effetto degli antibiotici. sat/gsl