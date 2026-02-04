Home Video News Economia Focus Lavoro & Welfare – Puntata del 4 febbraio 2026
Focus Lavoro & Welfare – Puntata del 4 febbraio 2026
ROMA (ITALPRESS) - La crescita delle retribuzioni italiane inferiore a quella dell'inflazione, il problema del "lavoro povero" e i possibili interventi per rendere più sostenibile ed equo il sistema previdenziale. Questi alcuni dei temi affrontati nella ventunesima puntata del Focus Lavoro&Welfare, format tv dell'agenzia Italpress a cura di Cesare Damiano, che intervista Roberto Ghiselli, presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Inps. sat/azn