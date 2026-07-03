Home Video News Economia Focus Lavoro & Welfare – Puntata del 3 luglio 2026
Focus Lavoro & Welfare – Puntata del 3 luglio 2026
ROMA (ITALPRESS) - Il ruolo della previdenza complementare, dalla sua nascita negli anni '90 a oggi, attraverso cambiamenti, progressi e novità. Sono i temi affrontati nella ventiseiesima puntata del Focus Lavoro&Welfare, format tv dell'agenzia Italpress a cura di Cesare Damiano, che intervista Lucia Anselmi, Direttore Generale della Covip, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. fsc/azn