Home Video News Focus Lavoro & Welfare Focus Lavoro & Welfare – Puntata del 25 marzo 2026
Focus Lavoro & Welfare – Puntata del 25 marzo 2026
ROMA (ITALPRESS) - Gli incidenti sul lavoro, le tendenze emerse nel 2025, le strategie per prevenire il fenomeno, e gli strumenti a sostegno delle imprese per migliorare la sicurezza. Questi alcuni dei temi affrontati nella ventitreesima puntata del Focus Lavoro&Welfare, format tv dell'agenzia Italpress a cura di Cesare Damiano, che intervista Fabrizio D'Ascenzo, presidente dell'Inail. sat/mrv