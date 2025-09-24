Focus Lavoro & Welfare – Puntata del 24 settembre 2025

ROMA (ITALPRESS) - Le difficoltà nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'importanza dell'orientamento e di iniziative come il Job Day di ExpoTraining. Sono questi alcuni dei temi affrontati nella diciottesima puntata del Focus Lavoro&Welfare, format tv dell'agenzia Italpress a cura di Cesare Damiano, che intervista Carlo Barberis, presidente di ExpoTraining. sat/azn