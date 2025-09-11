Flotilla parte da Siracusa per Gaza, Delia “Speriamo niente attacchi”

SIRACUSA (ITALPRESS) - "Le aspettative per i prossimi giorni sono quelle di affrontare una prima parte di traversata che speriamo sia quanto più tranquilla possibile. Partiremo da Siracusa per andare verso sud, verso le acque internazionali che ci dovranno portare verso la striscia di Gaza". Così Maria Elena Delia, portavoce Gmtg - Global Movement to Gaza e componente del comitato direttivo Global Sumud Flotilla, presente a Marina di Ortigia, a Siracusa, da dove salperanno alcune delle barche che si riuniranno in mare con la flotta proveniente da Tunisi per poi proseguire poi la navigazione verso Gaza. "Nell'attraversare questo tratto ci andremo a ricongiungere con i colleghi greci che partiranno con sei barche, ovviamente loro sono più vicini, quindi partono fra un paio di giorni, e con tutte le barche che in questo momento sono in Tunisia e che quindi hanno probabilmente come timing quello di oggi o di domani - spiega -. A quel punto, quando saremo tutti partiti, ci incontreremo in un punto e cominceremo a veleggiare, sperando che non ci siano inconvenienti, quindi droni, attacchi come ci sono stati a Tunisi. Insomma, chiunque ci fosse dietro ha comunque creato dei ritardi e molta paura". A Gaza, aggiunge Maria Elena Delia, "arriveranno, speriamo, almeno una cinquantina di imbarcazioni tra quelle greche, le nostre, quelle che al momento sono attraccate in Tunisia, ormeggiate in Tunisia con 600-700 persone a bordo". xo5/vbo/mca2