Flotilla, Crosetto “Il Governo italiano esprime la più ferma condanna per gli attacchi”

ROMA (ITALPRESS) – “Dopo gli attacchi alla Global Sumud Flotilla, gli attivisti parlano di una azione condotta con sciami di droni, una decina di imbarcazioni, forse di più, sono state colpite, fortunatamente senza feriti”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo alla Camera, sugli attacchi a danno della Global Sumud Flotilla.

“Tra coloro che navigano sulla Flotilla ci sono anche attivisti italiani – ha aggiunto Crosetto -. È evidente dunque che quanto accaduto riguarda da vicino il nostro paese, la sicurezza dei nostri connazionali in acque stranieri”. Il ministro Crosetto ha ribadito che “il governo italiano ha espresso ed esprime la più ferma condanna per quanto avvenuto. Azioni come queste sono totalmente inaccettabili”.

“Per garantire assistenza ai cittadini italiani presenti sulla Flotilla, dopo aver sentito il presidente del Consiglio, ho autorizzato l’intervento immediato della fregata della Marina Militare che già si trovava in navigazione a nord di Creta – ha spiegato il ministro – Successivamente a questa missione, mi sono permesso di porre una domanda: è proprio necessario mettere a repentaglio l’incolumità dei cittadini italiani per far giungere gli aiuti a Gaza? – ha aggiunto Crosetto – E mi sono attivato, anche mettendomi in contatto con molti parlamentari, il governo ha sostenuto lo sforzo umanitario per l’aiuto alla Striscia, e siamo in grado di far raggiungere, anche oggi, in piena sicurezza, tutti gli aiuti che la Flotilla sta portando”.

Il ministro Crosetto ha ricordato: “Siamo stati in prima linea nell’alleviare le sofferenze della popolazione civile colpita da Hamas. Centinaia di palestinesi hanno ricevuto cure, assistenza sanitaria”.

