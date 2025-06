FlixTrain, accordo da 2,4 miliardi per 65 nuovi treni europei ad alta velocità

ROMA (ITALPRESS/30SCIENCE.COM) – FlixTrain, sussidiaria di Flix SE, azienda globale specializzata in tecnologia per i viaggi, ha annunciato un ordine per 65 nuovi treni europei ad alta velocità, che segna un’importante espansione della sua flotta. L’accordo da 2,4 miliardi include convogli e manutenzione di Talgo e locomotive Siemens Vectron, con oltre 1 miliardo già impegnati.

Questo investimento strategico risponde alla crescente domanda di viaggi in treno veloci. Con una crescita prevista del 45% del mercato ferroviario tedesco ad alta velocità entro il 2030 e un valore del mercato europeo più ampio di 27 miliardi nel 2023, FlixTrain mira a sfruttare questo potenziale sostanziale. Solo nel 2024, l’azienda ha ampliato la propria offerta del 40%, registrando una crescita significativa del numero di passeggeri.

“Stiamo perseguendo una strategia a lungo termine con FlixTrain e nei prossimi anni amplieremo significativamente i nostri servizi”, ha dichiarato André Schwämmlein, Ceo e co-fondatore di Flix. “Prevediamo non solo di aumentare la nostra quota di mercato, ma anche di far crescere significativamente il mercato stesso”, ha aggiunto.

I nuovi treni, basati sulla piattaforma Talgo 230, raggiungeranno velocità fino a 230 km/h e saranno dotati di accesso senza barriere architettoniche – una novità assoluta per i treni a lunga percorrenza tedeschi – oltre a aria condizionata, Wi-Fi moderno e sistemi di informazione in tempo reale per i passeggeri. I treni saranno alimentati da locomotive Siemens Vectron. Fondamentalmente i treni supporteranno le operazioni transfrontaliere in tutta Europa, grazie al loro design universale. Questo è in linea con la visione europea di FlixTrain.

