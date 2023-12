FIUMICINO (ROMA) (ITALPRESS) – Oggi dieci attiviste ambientaliste di Ultima Generazione hanno effettuato un’azione di disobbedienza civile nel territorio del Comune di Fiumicino alle 9.20 del mattino, bloccando la carreggiata in direzione Roma dell’A12 all’altezza dell’uscita Torreinpietra. Due cittadine si sono incollate con la mani all’asfalto. Imbestialiti gli automobilisti per il disagio provocato in un orario difficile e in cui il traffico è particolarmente intenso in ingresso in città. La carreggiata è stata liberata alle 10.00.(ITALPRESS).

Foto: Ultima Generazione