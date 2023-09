FROSINONE (ITALPRESS) – A seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Frosinone, sono state emesse dal G.I.P. del Tribunale di Frosinone misure cautelari personali nei confronti di 3 persone di Fiuggi per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti ed tipo hashish e cocaina. In particolare per due persone è stata emessa misura restrittiva della custodia in carcere ed una terza persona con l’obbligo di dimora nel comune di residenza e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sulla base di quanto emerge dalla misura custodiale emessa dal GIP di Frosinone le attività oggetto degli accertamenti riguardano il periodo dal mese di aprile al mese di giugno 2023 con cessione in Fiuggi di “hashish” e “cocaina” cedute a numerosi clienti.(ITALPRESS).

Foto: Carabinieri Frosinone