Fitto “Europa forte per un ruolo geopolitico determinante”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Possiamo discutere di come cambiare, adeguare, modernizzare l’Europa, ma non penso che possa essere in discussione, nel contesto geopolitico che viviamo, l’idea di un’Europa più forte che possa svolgere un ruolo determinante a livello geopolitico, non solamente per la sua dimensione, per le sue caratteristiche, ma anche soprattutto per i valori che rappresenta”. Lo ha detto Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea e commissario Ue per la politica regionale e di coesione, intervenuto quest’oggi al Festival dell’Economia civile a Firenze.

I 450 milioni di cittadini Ue, ha aggiunto, rappresentano la grande forza del progetto europeo. “Questa commissione ha sottoscritto degli accordi commerciali a livello internazionale molto importanti che saranno e stanno già diventando un beneficio per tanti paesi a partire dall’Italia. Cito l’accordo del Mercosur con i paesi del Sud America – ha aggiunto Fitto -, ma potrei richiamare quello che fu fatto o che è stato fatto col Ceta con il Canada, l’accordo con le Filippine, l’accordo con l’India: e non è un caso che tutti questi accordi si sviluppino con democrazie, anche questo è un concetto che ritorna e che ci fa collegare il tema ai valori”, ha detto Fitto.“Riguardo alla capacità del rafforzamento del mercato interno, il superamento delle barriere interne può dare una grande spinta e una grande boccata d’ossigeno all’economia europea”, ha detto ancora il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue.

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