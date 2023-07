ROMA (ITALPRESS) – “Penso che ci siano tutte le condizioni per raggiungere bene gli obiettivi che abbiamo di fronte, sia in riferimento alla terza rata che alle modifiche della quarta rata, fino alle modifiche complessive del Pnrr. Saranno tre passaggi fondamentali dopo i quali bisognerà iniziare una fase di monitoraggio, controllo e verifica costante perchè ci potranno essere interventi più piccoli che magari in corso d’opera si scoprirà non saranno in grado di raggiungere gli obiettivi e che avranno bisogno di ulteriori cambiamenti e sistemazioni”.

Così il ministro degli Affari europei, il Sud e il Pnrr, Raffaele Fitto, intervenendo a “Missione Italia” di Anci. “C’è una revisione complessiva molto importante che rappresenta una grande opportunità”, ha aggiunto. “Penso che non sia un elemento di polemica, ma è un contributo di buon senso e responsabilità correggere ora che possiamo farlo e individuare le soluzioni necessarie per evitare di trovarci dopo di fronte a un problema. Questo è l’approccio che dobbiamo avere di fronte a questo tema e lavoriamo in questa direzione. Non penso che sia interesse di nessuno di noi, al di là dei ruoli che si hanno, ritrovarci magari in una verifica a novembre 2025 e trovarci di fronte al non raggiungimento dell’ammissibilità o al non superamento degli interventi”, ha concluso Fitto.

-foto Palazzo Chigi-

