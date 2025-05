Fita, spettacolo ed eventi al Foro Italico di Roma in compagnia del taekwondo

ROMA (ITALPRESS) – Un sabato pieno di taekwondo e di eventi, quello che è andato in scena oggi al Foro Italico di Roma. Il Kim & Liù ha visto disputarsi la sua seconda e ultima giornata, in un torneo destinato ai bambini di tutta Italia e Europa, che ha portato sul tatami i campioni del domani in un percorso che qualche anno fa ha visto fra i giovani atleti praticanti anche Vito Dell’Aquila e Simone Alessio, rispettivamente oro ai Giochi di Tokyo e bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024.

La conclusione di una competizione diventa il trampolino per quella successiva: l’Olympic Dream Cup, che vedrà nei prossimi due giorni i rappresentanti di 18 regioni sfidarsi, in un clima di competizione e rispetto, per andare a caccia del titolo italiano di “Miglior Regione Nazionale”. Dallo sport di base a quello virtuale e a quello dei più grandi, in tutte le sue sfaccettature. In mattinata è stato il Ciao Team a prendersi la scena: la formazione acrobatica della Fita, che si è esibita anche alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha mostrato tutte le sue doti fra evoluzioni mozzafiato e calci volanti alle tavolette rotte in rapida successione che sono diventate poi cimeli per i piccoli ammiratori della squadra. Il simbolo di un comparto come quello del freestyle dove l’Italia primeggia da vari anni.

Dalle evoluzioni fisiche a quelle digitali del Virtual Taekwondo e Next Gen: uno dei progetti federali che, con la volontà di promuovere la disciplina e renderla sempre più inclusiva, avvicinando tutti allo sport, sta riscuotendo un enorme consenso, anche e soprattutto in previsione dell’ingresso del Virtual Taekwondo nel programma delle Olimpiadi Esports 2027 che si terranno a Riad. Infine il Taekwondover: progetto rivolto alle persone con più di 70 anni, che ha la finalità – tramite il settore delle Forme – di far arrivare lo sport a tutte le età facendo capire che il taekwondo non è solo combattimento, ma anche valori e inclusività.

A sottolineare il tutto è stato il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, che, presente al Foro Italico, ha affermato: “Il taekwondo è ormai una risorsa consolidata nel panorama dello sport italiano. Ho visto sui campi di questo evento tante iniziative che puntano all’inclusività e all’abbattimento delle barriere, da quelle reali a quelle virtuali. La vittoria di una medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Parigi 2024 da parte di Antonino Bossolo può essere considerato un punto di partenza di un percorso che nei prossimi anni potrà ulteriormente crescere”.

