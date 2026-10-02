Fisco, Fratoianni “Presentiamo un pacchetto per restituire ricchezza al lavoro”

ROMA (ITALPRESS) - "Presentiamo un pacchetto ambizioso che chiamiamo ‘Restituzione fiscale’ che introduce una rivoluzione nell’organizzazione del fisco con l’obiettivo di restituire il maltolto perché nei decenni, e non è solo colpa di questo governo, l’andamento del fisco è stato potentemente anti progressivo. La ricchezza complessiva in Italia cresce, ma si accumula in modo ineguale e noi dobbiamo correggere queste storture che si sono determinate". Così Nicola Fratoianni , leader di Avs, illustrando il pacchetto di riforma del fisco "Restituzione fiscale". xb1/ads/azn