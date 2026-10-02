Apre a Milano il Mulino Bistrò, il nuovo spazio dedicato alla colazione

MILANO (ITALPRESS) - La colazione non è più soltanto un rito del mattino. Secondo un’indagine AstraRicerche per Mulino Bianco, il 63,2% degli intervistati consuma prodotti tipici del primo pasto anche in altri momenti della giornata, mentre il 31,5% si concede una vera e propria colazione fuori dall’orario mattutino. Un fenomeno che riguarda soprattutto i più giovani: i “colazionisti a tutte le ore” raggiungono il 38% tra Gen Z e Millennials, rispetto al 22% delle generazioni più adulte. È da questa evoluzione delle abitudini che nasce il Mulino Bistrò, aperto a Milano, alla Fonderia Napoleonica, dal 2 all’11 ottobre, tutti i giorni dalle 8 alle 20. L’iniziativa, inserita nella “Mulino Breakfast Week”, propone colazioni dolci e salate disponibili durante tutta la giornata, con ricette ideate dallo chef Carlo Maria Ricci e realizzate con prodotti Mulino Bianco. mgg/azn - In collaborazione con Mulino Bianco -