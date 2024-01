MILANO (ITALPRESS) – Il binomio virtuoso scherma-turismo, che esalta il legame tra lo “sport delle armi” e i territori che ospitano le più importanti competizioni nazionali ed internazionali organizzate in Italia, sarà anche quest’anno protagonista alla BIT di Milano. Com’è ormai consolidata tradizione, infatti, dal 4 al 6 febbraio la Federazione Italiana Scherma parteciperà all’edizione 2024 della Borsa Internazionale del Turismo. Oltre ad esser presente nell’area espositiva (Padiglione 3 – Stand C108) della Fiera MiCo, che fu location lo scorso luglio dell’indimenticabile Campionato del Mondo Milano 2023, la FIS presenterà alla BIT alcuni dei prossimi e principali eventi agonistici in calendario, con tre focus che coinvolgeranno rappresentanti della Federazione, dei Comitati organizzatori locali e di enti e istituzioni dei territori in cui si svolgeranno le manifestazioni. Si comincerà domenica 4 febbraio, alle ore 15 (presso la Sala Amber 4), con un incontro dedicato alla città di Genova, che si prepara a un doppio appuntamento: il lancio nella prossima primavera con i Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2024, che fungeranno anche da Test Event per gli Europei Assoluti 2025, prima grande kermesse internazionale per i Senior del nuovo Quadriennio Olimpico dopo i Giochi di Parigi. Giornata “tricolore”, invece, lunedì 5 alle ore 10.30 (ancora in Sala Amber 4), quando sarà la volta di Cagliari, sede dei Campionati Italiani Assoluti 2024, e di San Lazzaro di Savena, che ospiterà invece i Campionati Italiani di scherma paralimpica e non vedenti, appuntamenti che precederanno di poche settimane Olimpiadi e Paralimpiadi parigine. Gran finale martedì 6, con inizio alle 13.30 (Sala Amber 3): protagonista sarà il Sud, con la presentazione dei Campionati Europei Cadetti e Giovani di Napoli 2024, in scena dal 22 al 29 febbraio al PalaVesuvio, e la Coppa del Mediterraneo Under 23 di Brindisi che anche quest’anno solare ospiterà la competizione riservata ai Paesi del Mare Nostrum. “La nostra presenza alla BIT è diventata una piacevole e proficua consuetudine, nel solco di una progettualità chiara ed efficace, tesa a rafforzare e sviluppare sempre di più i rapporti e le sinergie tra il nostro mondo e i territori che ospitano le competizioni – il commento del presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi – Anche quest’anno avremo il piacere di condividere i percorsi di avvicinamento a diverse importanti manifestazioni, nazionali e internazionali, che avranno riflessi rilevanti per il comparto turistico delle singole località, creando quel circolo virtuoso che rappresenta uno dei punti di forza del movimento schermistico italiano, capace in questa stagione agonistica di coinvolgere ben 17 regioni del nostro Paese nell’organizzazione delle gare in calendario”.

