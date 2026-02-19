Firmato a Londra un accordo tra ICCIUK e il Forum Italiano dell’Export

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – E’ stato firmato a Londra il Memorandum of Understanding tra il Forum Italiano dell’Export e l’Italian Chamber of Commerce and Industry for the UK. La firma è avvenuta in presenza di Roberto Costa, presidente dell’Italian Chamber of Commerce and Industry for the UK e di Lorenzo Zurino, Presidente del Forum Italiano dell’Export. L’accordo avvierà una collaborazione triennale strutturata per rafforzare, promuovere ed espandere il Made in Italy nel Regno Unito attraverso formazione, networking, accesso al mercato, eventi e attività di advocacy.

Le parti si impegnano a sviluppare iniziative congiunte quali kermesse, roadshow, missioni istituzionali, incontri B2B e programmi formativi per imprese, manager ed export professionals. Sono previste, inoltre, attività coordinate di stakeholder engagement, public affairs e comunicazione strategica, oltre a studi, ricerche e osservatori sull’andamento del Made in Italy nel Regno Unito, con l’obiettivo di dare continuità e profondità all’azione di promozione.

“Siamo soddisfatti – dice Lorenzo Zurino, presidente del Forum Italiano dell’Export – di consolidarci su una piazza chiave come Londra, divenendo partner istituzionale dalla principale Camera di Commercio italiana nel Regno Unito. Intendiamo offrire un aiuto concreto a favore delle imprese italiane e del Made in Italy come hub internazionale per le imprese che vogliono entrare o crescere nel mercato UK, con una regia congiunta con la Camera di Commercio italiana a Londra”.

I settori chiave dell’accordo saranno il manifatturiero, l’agroalimentare, i servizi e l’innovazione, con iniziative mirate nel triennio. Dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea (Brexit), il quadro delle relazioni commerciali tra Italia e UK è cambiato, ma rimane strategico per molti settori del Made in Italy. Il Regno Unito è tra i primi 5 mercati di destinazione per l’export italiano e nonostante gli ostacoli doganali e normativi post- Brexit, il valore dell’export italiano verso il Regno Unito è in crescita. Nel 2024 le esportazioni italiane verso il Regno Unito hanno toccato la somma di circa 27 miliardi di euro, con una crescita del 5% rispetto all’anno precedente. L’agroalimentare, in particolare, è diventato la prima categoria di export italiano verso il Regno Unito.

“I dati confermano la solidità delle relazioni economiche bilaterali e la tenuta del manifatturiero italiano, nonostante un quadro normativo più articolato – si legge in una nota dell’Italian Chamber of Commerce and Industry for the UK -. La Brexit ha inciso soprattutto sul piano burocratico, senza però generare blocchi strutturali agli scambi. In uno scenario internazionale caratterizzato da incertezza geopolitica, il Regno Unito – e Londra in particolare – continua a rappresentare un hub strategico tra Europa, Medio Oriente e mercati occidentali, offrendo opportunità concrete soprattutto per le PMI italiane. In questo contesto, la Camera di Commercio Italiana nel Regno Unito rafforza il proprio ruolo di accompagnamento alle imprese, con un piano strutturato di iniziative per il 2026 che include eventi istituzionali, workshop operativi e momenti di networking tra imprese italiane e britanniche, piano nel quale rientra la firma del Memorandum of Understanding”.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).