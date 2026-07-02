Firmata la convenzione nazionale tra Cia e Cascina Pulita per una gestione di rifiuti integrata e all’avanguardia

ROMA (ITALPRESS) – Garantire alti standard ambientali agli agricoltori soci Cia grazie all’accesso a un servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti agricoli strutturato in base alle esigenze di ogni iscritto, continuativo, affidabile e nel pieno rispetto della normativa vigente, che semplifichi gli oneri burocratici per le imprese del comparto. È l’obiettivo della convenzione nazionale firmata a Roma tra Cascina Pulita, società di riferimento in Italia per la gestione dei rifiuti agricoli controllata dal Gruppo Vergero, e Cia-Agricoltori Italiani, una delle maggiori organizzazioni di categoria in Italia e in Europa per la salvaguardia e la valorizzazione del settore primario e la tutela dei suoi 650 mila iscritti sul territorio nazionale.

Il punto principale dell’accordo, si legge in una nota, “è l’opportunità per i soci Cia di beneficiare del Sistema Cascina Pulita, una soluzione integrata e all’avanguardia per la raccolta e il recupero dei rifiuti agricoli che si caratterizza per una gestione del servizio a 360°, grazie a cui ogni impresa può selezionare il servizio più adatto alle proprie necessità, a seconda della qualità e quantità di rifiuti prodotti”.

Dalla fornitura di isole ecologiche aziendali per lo stoccaggio temporaneo e sicuro per il suolo al ritiro programmato degli scarti nei tempi normativi con l’intera gestione delle pratiche burocratiche, fino alla Piattaforma Mobile Multiraccolta (PMM), ideale per le micro e piccole imprese che, in giornate e in punti di raccolta predefiniti, possono conferire autonomamente i materiali di scarto agricoli, come i contenitori vuoti di agrofarmaci, oli esausti, batterie, filtri, pneumatici fuori uso e plastiche da serra.

Il Sistema Cascina Pulita è un modello di economia circolare unico e pioneristico in Italia, che – forte degli oltre 40.000 clienti, serviti tramite i centri di raccolta in Piemonte, Lombardia e Toscana – punta all’obiettivo “zero scarti”, ovvero la re-immissione del 100% dei rifiuti dell’agricoltura nel ciclo produttivo senza ricorrere allo smaltimento in discarica.

Altro punto importante è la formazione, con l’organizzazione periodica di incontri di aggiornamento a cura dei tecnici di Cascina Pulita e di Cia, rivolti agli imprenditori agricoli, dedicati alla normativa ambientale, in continua evoluzione, e alle best practice da adottare in azienda per una corretta gestione dei rifiuti e una migliore sostenibilità ambientale delle imprese del settore primario.

La convenzione appena firmata, di durata triennale, testimonia e consolida una collaborazione di lungo corso tra l’azienda Cascina Pulita e Cia nazionale, dopo le intese già stipulate con 6 Cia regionali e oltre 50 sedi Cia provinciali, e a seguito dei tanti progetti speciali realizzati insieme negli ultimi anni, come l’iniziativa “Ripuliamo le Campagne” con Cia Emilia-Romagna.

“La firma di questa convenzione nazionale rappresenta l’evoluzione, di cui siamo orgogliosi, di un percorso costruito nel tempo insieme a Cia, fondato su un impegno condiviso e concreto a sostegno degli imprenditori agricoli – dichiara Marco Vergero, Amministratore Delegato di Cascina Pulita -. Grazie a questo accordo, cementiamo questa collaborazione, offrendo ai soci Cia che non sono ancora parte del sistema Cascina Pulita la possibilità di accedere a un servizio strutturato, affidabile e ad alto livello ambientale in un quadro di riferimento garantito e qualificato dall’associazione, assicurando al contempo una reale tutela rispetto alla corretta osservanza della normativa ambientale, in costante aggiornamento. Questo percorso sarà sviluppato in stretta sinergia tra Cascina Pulita e i tecnici Cia, allo scopo di garantire una presenza sempre più capillare sul territorio e un accompagnamento qualificato agli imprenditori agricoli, anche attraverso un ricco programma di attività ed eventi formativi dedicati”.

“Con questa convenzione, rafforziamo il ruolo di Cia come organizzazione capace non solo di rappresentare gli interessi degli agricoltori, ma anche di offrire strumenti concreti per affrontare le nuove sfide legislative – spiega Maurizio Scaccia, Direttore Nazionale di Cia-Agricoltori Italiani -. La gestione dei rifiuti agricoli è oggi un tema sempre più centrale per le imprese, anche alla luce dell’evoluzione della normativa ambientale e dell’introduzione del RENTRI. Per questo, abbiamo scelto un partner qualificato come Cascina Pulita. Il nostro obiettivo è accompagnare gli agricoltori con soluzioni semplici, accessibili e omogenee su tutto il territorio nazionale, riducendo gli adempimenti burocratici e consentendo alle imprese di concentrarsi sul proprio lavoro. La sostenibilità ambientale passa anche dalla capacità di trasformare gli obblighi normativi in opportunità di innovazione, efficienza e competitività per l’agricoltura italiana”.

-Foto ufficio stampa Cia-

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