Firenze, rinviato il voto per la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese: “Non ci sono le condizioni”

FIRENZE (ITALPRESS) – La Commissione Pace di Palazzo Vecchio, riunitasi nella mattinata di oggi, ha deciso di rinviare il voto sulla risoluzione proposta dal consigliere Dmitrij Palagi dal titolo ‘Solidarietà e cittadinanza onoraria a Francesca Albanese’, relatrice speciale dell’Onu.

“In questo momento non ci sono le condizioni per la cittadinanza onoraria, non ci sono i numeri in Consiglio comunale– ha sottolineato la presidente della Commissione, Stefania Collesei-. C’è una presa di posizione forte della sindaca Funaro. Quello che io cerco di riaffermare è il contenuto principale dell’atto, vogliamo che vengano riconosciuti i contenuti del report che Albanese ha fatto per l’Onu”.

Albanese dunque non avrà la cittadinanza onoraria di Firenze, e la stessa Commissione Pace ha anticipato come il Consiglio comunale di Firenze potrebbe conferire alla relatrice speciale dell’Onu un riconoscimento per il suo lavoro. Nei giorni scorsi la sindaca Sara Funaro aveva espresso la propria contrarierà al conferimento della cittadinanza onoraria di Firenze a Francesca Albanese.

Secondo Palagi proprio le dichiarazioni di Funaro sono state “un’ingerenza nei confronti del Consiglio comunale. C’è una responsabilità politica della sindaca che ha scelto, lunedì, di anticipare la discussione senza permettere di spiegare le nostre argomentazioni. Per noi è imprescindibile che ci sia una riconoscimento ad Albanese che faccia capire che lei è la benvenuta in questa città. Do per scontato che la prossima settimana ci sarà una aggiornamento della discussione”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).