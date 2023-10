TERNI (ITALPRESS) – La seconda giornata di gare a Terni per i Campionati del Mondo di scherma paralimpica regala all’Italia la sesta medaglia. Dopo il martedì da sogno per gli azzurri, con ben cinque podi di cui due titoli iridati, oggi brilla d’argento la squadra di fioretto maschile, che conquista così il secondo gradino del podio al termine di una gara da applausi. Il quartetto composto dal Campione del Mondo Emanuele Lambertini, il bronzo Matteo Betti, Michele Massa e Marco Cima, da testa di serie numero 2 del tabellone, ha superato d’autorità gli Stati Uniti nei quarti di finale, con il punteggio di 45-17, in un match condotto dall’alba al tramonto senza alcun intoppo. La formazione italiana guidata dal CT Simone Vanni ha continuato il proprio esaltante percorso con una semifinale perfetta contro la Francia, vinta per 45-28. Il netto successo sui transalpini, ha così aperto agli azzurri le porte dell’ultimo atto contro la Cina. Nel match valido per l’oro i fiorettisti italiani hanno lottato e combattuto fino alla fine ma si sono dovuti arrendere agli asiatici con il 45-33 finale. Una sconfitta che però consegna all’Italia un argento di grandissimo valore anche in vista delle Paralimpiadi di Parigi 2024. Chiude invece con al 6° posto la squadra azzurra di sciabola femminile. Rossana Pasquino, Andreea Ionela Mogos, Loredana Trigilia e Julia Anna Markowska sono incappate nei quarti di finale contro la Cina. Le azzurre del Commissario tecnico Marco Ciari sono state superate 45-36 e dirottate al tabellone dei piazzamenti. Qui hanno superato 45-14 la Corea. Il team delle sciabolatrici è arrivata così a giocarsi la quinta piazza contro la Georgia in un assalto deciso alle stoccate conclusive e vinto per 45-43 dalle georgiane. Domani terza giornate di gare con il ritorno delle prove individuali. Alle 9.00 il via della competizione della spada femminile B con tre italiane in pedana: Alessia Biagini, Julia Anna Markowska e Rossana Pasquino. Stesso orario di inizio per la sciabola maschile A con Edoardo Giordan e Matteo Dei Rossi. Alle 13.30 partirà la spada femminile A con Sofia Brunati e Rebecca D’Agostino, in contemporanea spazio anche alla sciabola maschile B con Davide Costi, Rigivan Ganeshamoorthy, Andrea Jacquier e Gianmarco Paolucci.

