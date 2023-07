MILANO (ITALPRESS) – Finisce con il bottino – straordinario – di 10 medaglie per l’Italia il Mondiale di Milano 2023. La nona ed ultima giornata di gare sulle pedane del MiCo, infatti, è la prima della rassegna che si chiude senza azzurri sul podio: la squadra di fioretto maschile ha chiuso al quinto posto, fermata ai quarti di finale da Hong Kong, che ha prevalso con il punteggio di 45-40 al termine di un match teso ed equilibrato. Il campione mondiale Tommaso Marini, Daniele Garozzo, Filippo Macchi e Alessio Foconi hanno condotto a lungo nel punteggio ma l’olimpionico Cheung e compagni sono stati bravi a restare in scia e sorpassare nelle ultime due frazioni. Il quartetto del CT Stefano Cerioni è stato così dirottato al tabellone dei “piazzamenti”, dove ha superato nettamente la Corea per 45-24. L’Italia ha poi fatto sua la quinta posizione vincendo anche l’assalto contro la Francia con il punteggio di 45-33 e meritandosi gli applausi scroscianti del pubblico di Milano, con centinaia di ragazzini a fine match a caccia di selfie e autografi in un bagno d’affetto per i fiorettisti azzurri. Un epilogo d’entusiasmo che vale quanto una medaglia.

Di scena oggi anche la fase finale della sciabola femminile a squadre. L’Italia del ct Nicola Zanotti (che schierava Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio e Chiara Mormile) si è classificata al decimo posto. Dopo il successo contro la Colombia (45-17) nel tabellone da 32 e la sconfitta negli ottavi di finale contro l’Ucraina (33-45), le azzurre – negli incontri per i “piazzamenti” – hanno battuto prima la Cina (45-38) e poi la Bulgaria (45-44), perdendo infine il match contro la Germania (36-45).

L’Italia chiude così il suo Mondiale con 10 medaglie conquistate. Una nove giorni che ha visto gli azzurri salire per quattro volte sul gradino più alto del podio: trionfi e titoli iridati per Alice Volpi e Tommaso Marini nel fioretto individuale, la squadra di fioretto femminile (Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi) e il team di spada maschile (Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Federico Vismara). Quattro anche gli argenti firmati da Davide Di Veroli e Alberta Santuccio nella spada, Arianna Errigo nel fioretto e la squadra di spada femminile (Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio). Sono due infine le medaglie di bronzo griffate Martina Favaretto nel fioretto e Mara Navarria nella spada. Una spedizione che ha migliorato il bottino rispetto a Il Cairo 2022, dove gli azzurri avevano conquistato otto medaglie (due d’oro, quattro medaglie d’argento e due di bronzo), a un solo podio dal record assoluto di 11 podi italiani al Mondiale.

