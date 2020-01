FIORETTISTE TERZE A KATOWICE E PASS PER TOKYO

L’Italia conclude al terzo posto la gara di Katowice del circuito di Coppa del Mondo di fioretto femminile e stacca il pass per i Giochi Olimpici di Tokyo2020. La squadra azzurra festeggia sulle pedane polacche la matematica certezza della qualificazione ai Giochi giapponesi, dove il Dream Team azzurro potrà difendere il titolo olimpico conquistato a Londra2012 e che a Rio2016 non fu in palio per l’oramai superata rotazione delle specialità nel programma olimpico. La conquista del pass per la gara a squadre a Tokyo2020, permetterà all’Italia di avere tre atlete nel quadro della gara olimpica individuale, aumentando così il contingente di fiorettiste rispetto all’edizione brasiliana del 2016. Il quartetto azzurro composto da Elisa Di Francisca, Arianna Errigo, Alice Volpi e Francesca Palumbo sale sul terzo gradino del podio grazie al netto 45-18 con cui si è imposto sugli Stati Uniti nella finale valida per la terza piazza. In precedenza le azzurre, che avevano iniziato agli ottavi di finale con la vittoria contro Taipei per 45-18 a cui aveva fatto seguito la vittoria ai quarti contro l’Ungheria col punteggio di 45-36, erano state fermate dalla stoccata del 42-41 messa a segno nel minuto supplementare dalla Francia nell’assalto di semifinale.

(ITALPRESS).