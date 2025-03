ANTALYA (TURCHIA) (ITALPRESS) – Le fiorettiste d’Italia sono campionesse d’Europa Under 20. Dopo la tripletta nella gara individuale, le azzurrine del fioretto femminile dominano anche la prova a squadre conquistando il settimo oro in sette giorni per la spedizione italiana agli Europei Cadetti e Giovani “Antalya 2025”. Un trionfo firmato da Matilde Molinari, Greta Collini, Ludovica Franzoni e Letizia Gabola, sancito dal successo in finale contro la Francia, che permette fin d’ora alla delegazione italiana Under 20 (com’era già accaduto per gli Under 17) di migliorare il bottino dell’edizione continentale giovanile del 2024 a Napoli (lì le medaglie furono sette, ad oggi è stata raggiunta quota otto) quando alla chiusura della kermesse in Turchia mancano ancora le ultime tre gare in programma domani.

Podio sfiorato, invece, per le formazioni degli spadisti e delle sciabolatrici che hanno chiuso entrambe al 5° posto.

Titolo europeo meritatissimo per il quartetto Molinari-Collini-Franzoni-Gabola. Ammesse per diritto di ranking ai quarti di finale, in quanto squadra testa di serie numero 1, le azzurrine hanno esordito con il successo per 39-26 sulla Romania. Con la stessa autorità, e un punteggio ancor più largo, l’Italia ha vinto 45-24 la semifinale contro la Polonia, assicurandosi il pass per l’ultimo atto. In finale, opposte alla Francia, le fiorettiste guidate dalle maestre Francesca Bortolozzi e Maria Elena Proietti hanno lottato frazione dopo frazione, conducendo sempre il match e rintuzzando ogni tentativo di rimonta delle transalpine. Il verdetto di 45-35 è specchio fedele del dominio delle azzurrine. Suona così per la settima volta in una settimana l’Inno di Mameli all’Antalya Spor Solonu, e si materializza un trionfo totale per le fiorettiste italiane Under 20: due giorni fa la tripletta individuale, con Matilde Molinari oro, Letizia Gabola argento e Ludovica Franzoni bronzo, e oggi il trionfo a squadre insieme a Greta Collini.

Doppia quinta posizione per le squadre azzurrine di sciabola femminile e spada maschile. Le sciabolatrici Elisabetta Borrelli, Gaia Karola Carafa, Mariella Viale e Vittoria Mocci in avvio hanno superato in scioltezza negli ottavi di finale l’Azerbaijan con il risultato di 45-13. Nei quarti è però arrivato lo stop, al tramonto di un assalto equilibratissimo, contro la Romania che si è imposta per 45-42. Le ragazze condotte dai maestri Luigi Miracco e Sorin Radoi, seppur con il rammarico di una medaglia sfumata, hanno comunque onorato sino in fondo il loro Europeo, battendo nel tabellone “secondario” prima l’Ungheria (45-41) e poi la Gran Bretagna (45-33), chiudendo così al 5° posto.

Destino analogo per gli spadisti Matteo Galassi, Fabio Mastromarino, Cristiano Sena e Jacopo Rizzi. Gli azzurrini negli ottavi di finale hanno dominato il Belgio, imponendosi per 45-25, ma nei quarti hanno subito la beffa della sconfitta all’ultima stoccata, con il punteggio di 45-44, contro la Gran Bretagna. Un ko che ha dirottato i ragazzi guidati dai maestri Paolo Zanobini e Dago Tassinari al tabellone dei piazzamenti, dove il quartetto italiano ha chiuso con grande onore, superando Ungheria (45-40) e Polonia (45-33) e guadagnandosi il 5° posto finale.

Italia per ora in vetta anche al Medagliere Under 20 con otto podi, quando restano da disputare ancora tre gare a squadre, di scena domani nell’ottava e ultima giornata. Saranno protagoniste la spada femminile, il fioretto maschile e la sciabola maschile.

Tra le spadiste l’Italia sarà in pedana con Giulia Paulis, Allegra Cristofoletto, Eleonora Orso ed Elisa Treglia. Esordio negli ottavi di finale (alle ore 10.20 locali) contro la vincente di Finlandia-Grecia. Nella prova dei fiorettisti, invece, il team azzurrino sarà composto da Matteo Iacomoni, Mattia De Cristofaro, Federico Greganti ed Elia Pasin. Debutto nei quarti di finale (ore 10.20 locali) con una tra Turchia e Germania. Nella gara degli sciabolatori, infine, toccherà ai tre fratelli Edoardo, Valerio e Leonardo Reale e a Cosimo Bertini. Primo assalto negli ottavi (ore 9.50 locali) contro l’Olanda.

– foto Bizzi/Federscherma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]