La Fiorentina e Daniele Pradè si separano, il comunicato ufficiale

FIRENZE (ITALPRESS) – Daniele Pradè e la Fiorentina si separano. È la stessa società viola a comunicare in una nota, “di comune accordo, di aver interrotto in data odierna il rapporto professionale con il direttore sportivo Daniele Pradè. La società, a partire dal presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine con il direttore generale Alessandro Ferrari, ringraziano sentitamente il Direttore per gli anni trascorsi insieme con passione e professionalità”. “A Daniele – le parole di Commisso e sua moglie Catherine – auguriamo, con grande stima e affetto, tutto il meglio per il suo futuro”.

-Foto IPA Agency-

