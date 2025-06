Fino al 14 giugno la Regione Siciliana all’Expo 2025 di Osaka

Al via la settimana della Regione Siciliana all'Expo di Osaka OSAKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) - Ha preso il via nel Padiglione Italia la settimana della Regione Siciliana all'Expo di Osaka. Fitto il calendario di iniziative che si è aperto domenica 8 e proseguirà fino al 14 giugno. Tutte con un unico obiettivo: portare l'arte, le tradizioni, le bellezze ambientali, naturalistiche, il patrimonio materiale e immateriale dell'Isola alla ribalta internazionale. Ma non solo: dalla prima giornata di presenza siciliana all'esposizione universale vengono anche messaggi di pace, amicizia e giustizia, in un momento di grandi tensioni e incertezze internazionali. abr/azn