MILANO (ITALPRESS) – I Finley tornano con un nuovo singolo e un inedito duetto per l’estate 2025: “Quello sbagliato” (Warner Music Italy) feat. Nina Zilli, in uscita da venerdì 23 maggio. Una canzone fresca e divertente sul sentirsi fuori posto, ma di come alla fine questa inadeguatezza non sia poi così male.

“Veniamo al mondo senza un manuale di istruzioni che ci dica come si fa a vivere e a portare avanti una relazione – raccontano i Finley – questa è una canzone romanticamente scorretta che parla di difetti e di come finiamo per innamorarci anche di quelli. La collaborazione con Nina è avvenuta in modo estremamente naturale: la sua voce e la sua voglia di mettersi in gioco si sposano perfettamente con lo spirito e le sonorità del brano”.

