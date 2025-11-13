Home Video News Cronaca Finita la fuga di Elia Del Grande, arrestato nel Varesotto dopo 13...
Finita la fuga di Elia Del Grande, arrestato nel Varesotto dopo 13 giorni
VARESE (ITALPRESS) - E' finita la fuga di Elia Del Grande: è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri a Cadrezzate, nel Varesotto, il 50enne che due settimane fa era fuggito dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. L'uomo, che nel gennaio del 1998 uccise padre, madre e fratello, era stato collocato nella struttura che lo ospitava al termine di una condanna a trent'anni. tvi/mca1 (Fonte video: Carabinieri)