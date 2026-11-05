Fincantieri, rafforzata la presenza nella difesa navale con cinque accordi strategici

ROMA (ITALPRESS) – Fincantieri, uno dei principali gruppi mondiali della cantieristica ad alta complessità, ha siglato in occasione di Euronaval 2026, la principale manifestazione europea dedicata alla difesa navale in corso a Parigi, quattro accordi strategici volti a rafforzare la cooperazione industriale europea, consolidare la presenza nei mercati internazionali e sviluppare nuove tecnologie per le piattaforme navali di prossima generazione. Nell’ambito della cooperazione europea, Fincantieri, Navantia e Naval Group hanno firmato il Consortium Agreement per la seconda fase del programma European Patrol Corvette (EPC2), che segna il passaggio dalla fase iniziale di progettazione verso la preparazione alla produzione di una nuova generazione di corvette modulari e multiruolo. Sempre nel quadro del programma EPC, Fincantieri e Navantia hanno sottoscritto un Heads of Agreement che definisce i principali elementi per la costituzione di una joint venture paritetica, destinata a operare come piattaforma industriale e commerciale comune per i rispettivi programmi nazionali e le relative opportunità di esportazione. Fincantieri ha inoltre firmato con Republikorp, attraverso la controllata PT Republik Palindo Internasional, un Joint Venture Agreement per la costituzione di una società in Indonesia, partecipata dal partner locale e da Fincantieri, con l’obiettivo di sviluppare nuove opportunità in un mercato chiave come quello indonesiano e contribuire al rafforzamento delle capacità industriali e tecnologiche locali.

Nel campo dell’innovazione tecnologica, Fincantieri ha sottoscritto una Lettera di Intenti con la società danese J.A. Solutions per sviluppare una collaborazione industriale nel settore dei sistemi modulari e containerizzati avanzati per unità navali riconfigurabili, con l’obiettivo di accrescere la flessibilità operativa delle piattaforme e ampliarne le capacità di missione. Le quattro intese si aggiungono alla Lettera di Intenti annunciata martedì con Leonardo, finalizzata a consolidare ulteriormente il ruolo di Orizzonte Sistemi Navali (OSN) e a rafforzare le competenze industriali e tecnologiche nei mercati nazionali e internazionali dei due Gruppi. Sempre nell’ambito di Euronaval, Fincantieri ha presentato la nuova unità militare Multi-Mission Modular Vessel (MMMV), una nave che rappresenta una piattaforma progettata per accogliere e adattarsi a molteplici missioni. Grazie a un’architettura modulare altamente flessibile e aperta, la nave può ospitare diversi carichi utili containerizzati, consentendo di personalizzarne la configurazione in base alle specifiche esigenze operative: dalla sicurezza marittima, alla sorveglianza e all’applicazione della legge – compresa la lotta al traffico illecito e alla pirateria – fino alla raccolta di informazioni, alle operazioni subacquee, all’intelligence delle comunicazioni, alla protezione delle infrastrutture marittime critiche e alle missioni di combattimento.

– foto ufficio stampa Fincantieri –

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