Fincantieri consegna “Atlante”, la seconda unità LSS per la Marina Militare Italiana

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta oggi presso lo stabilimento Fincantieri di Castellammare di Stabia la cerimonia di consegna di nave “Atlante”, la seconda unità di supporto logistico (LSS – Logistic Support Ship) destinata alla Marina Militare italiana, nell’ambito del programma di rinnovamento della flotta gestito sotto l’egida di OCCAR (Organizzazione per la cooperazione congiunta in materia di armamenti).

Alla cerimonia hanno partecipato l’Ammiraglio di Squadra Vincenzo Montanaro, Comandante Logistico della Marina Militare; Joachim Sucker, Direttore di OCCAR; l’Ammiraglio Ispettore Capo Giuseppe Abbamonte, Direttore di NAVARM; l’Ammiraglio di Divisione Fabio Gregori, Sottocapo di Stato Maggiore della Marina e Presidente della CVCA; Biagio Mazzotta, Presidente Fincantieri, Eugenio Santagata, Direttore Generale della Divisione Navi Militari; Luigi Matarazzo, Direttore Generale della Divisione Navi Mercantili, Francesco Lubrano, Direttore dello Stabilimento Fincantieri di Castellammare. “Atlante”, insieme alla nave “Vulcano” consegnata nel 2021, rafforzerà la capacità della flotta nazionale, garantendo operatività in molteplici settori: dalla difesa degli interessi vitali del Paese e degli spazi Euro-Atlantici, al contributo per la pace e la sicurezza internazionali, fino all’assistenza in caso di pubblica calamità.

“Le unità di supporto logistico, realizzate nell’ambito del piano di rinnovamento della flotta della Marina Militare affidato al Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) formato da Fincantieri e Leonardo – si legge in una nota -, si caratterizzano per un elevato livello di innovazione che ne assicura flessibilità ed efficienza in molteplici scenari operativi. Oltre alle funzioni militari, possono essere impiegate in attività complementari come il supporto alla Protezione Civile, operazioni di aiuto umanitario e soccorso. Per di più, l’adozione di sistemi di generazione e propulsione a basse emissioni, insieme a tecnologie avanzate per il controllo degli effluenti biologici, garantisce un ridotto impatto ambientale”.

Dal punto di vista tecnico, l’unità ha una stazza di circa 27.000 tonnellate, una lunghezza di 193 metri e una velocità di circa 20 nodi. Può ospitare fino a 235 persone tra equipaggio e specialisti, dispone di capacità ospedaliera e sanitaria, e può trasferire carichi liquidi e solidi ad altre unità navali, effettuare operazioni di riparazione e manutenzione in mare, e supportare operazioni di soccorso tramite elicotteri e imbarcazioni speciali. L’unità è inoltre equipaggiata per il recupero di mezzi e materiali dalla superficie e dal fondo, e può essere base per operazioni di intelligence e guerra elettronica. Lo stabilimento di Castellammare di Stabia, il più antico tra quelli di Fincantieri, impiega direttamente 605 persone e, grazie all’indotto, genera complessivamente oltre 3.200 posti di lavoro. Attualmente, il sito è principalmente dedicato alla costruzione di navi militari, ma partecipa attivamente alla rete produttiva del Gruppo realizzando anche tronconi e sezioni per il comparto crocieristico.

