Fincantieri, cerimonia di impostazione del primo sottomarino di nuova generazione U212NFS per la Marina Militare

TRIESTE (ITALPRESS) – Si è svolta presso lo stabilimento di Muggiano, la cerimonia di impostazione del primo sottomarino di nuova generazione U212NFS (Near Future Submarine) destinato alla Marina Militare, nell’ambito del programma per la costruzione di quattro sottomarini e lo sviluppo del relativo supporto logistico gestito e affidato ad OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’Armement, organizzazione internazionale per la gestione di programmi cooperativi per la Difesa). La consegna della prima unità è prevista per il 2029. La classe di sottomarini U212NFS rappresenta un’evoluzione sostanziale rispetto ai suoi predecessori U212A, grazie a una maggiore maturità progettuale, ad un più ampio contenuto tecnologico nazionale e ad una superiore integrazione dei sistemi di bordo.

Le innovazioni sviluppate dall’industria italiana – tra cui la batteria di propulsione agli ioni di litio ed il nuovo sistema di combattimento – garantiranno maggior silenziosità, autonomia, efficienza e resilienza cyber. Il programma U212NFS contribuisce in modo determinante a preservare e valorizzare il know-how industriale nazionale, consolidando il vantaggio tecnologico di Fincantieri e dell’intera filiera italiana, rafforzandone il ruolo strategico, e in particolare del cantiere del Muggiano, che con oltre un secolo di attività e più di cento sottomarini realizzati rappresenta un punto di riferimento storico per la costruzione della componente subacquea nazionale.

