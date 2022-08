Finanzieri sequestrano a Treviso laboratorio di abbigliamento

Le Fiamme Gialle di Treviso hanno posto sotto sequestro un laboratorio tessile gestito in condizioni di assoluto degrado e con diversi fattori di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori. L’amministratore della ditta è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Treviso, oltre che per la violazione delle norme sulla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro, anche per il reato di caporalato. tvi/gtr