Finanziati in Veneto 1,6 milioni per progetti di 65 enti del Terzo Settore

VENEZIA (ITALPRESS) – Con delibera, su proposta dell’assessore regionale al Sociale, Paola Roma, la Giunta regionale del Veneto ha approvato il finanziamento dei progetti di rilevanza regionale promossi dalle Organizzazioni di Volontariato, dalle Associazioni di Promozione Sociale e dalle Fondazioni del Terzo Settore, attraverso lo scorrimento della graduatoria dell’avviso pubblico 2025. Le risorse disponibili per l’annualità 2026 ammontano a 1.694.059 euro, assegnati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito dell’Accordo di programma 2025-2027. “Con questo provvedimento – dichiara l’assessore regionale al Sociale, Paola Roma – confermiamo la volontà della Regione di essere al fianco di chi opera quotidianamente per il bene comune. Il volontariato, l’associazionismo e le Fondazioni del Terzo Settore rappresentano una risorsa fondamentale per il Veneto: intercettano bisogni, raggiungono le persone più fragili, promuovono partecipazione e costruiscono legami che rendono le nostre comunità più coese e inclusive. Sostenere questi progetti significa investire nelle persone e nella capacità dei territori di rispondere alle sfide sociali”.

Il provvedimento consente di utilizzare le risorse ministeriali del 2026 per finanziare ulteriori progetti già valutati ammissibili e collocati utilmente in graduatoria, dando risposta all’elevato numero di domande presentate e al fabbisogno espresso dal territorio. Alle 168 istanze pervenute in occasione dell’avviso 2025, la procedura istruttoria ha fatto seguito con l’ammissione di 155 progetti, di cui 23 presentati da Fondazioni del Terzo Settore e 132 da Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale. Con le risorse dell’annualità 2025 erano stati finanziati 52 progetti, per complessivi 1.429.778 euro. Il nuovo stanziamento permette ora di proseguire nello scorrimento della graduatoria, sostenendo 63 ulteriori progetti, di cui 5 promossi da Fondazioni del Terzo Settore e 58 da Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale, oltre a completare due contributi precedentemente assegnati in misura parziale.

“Dietro ogni progetto – conclude Roma – ci sono persone, competenze, reti di collaborazione e risposte concrete ai bisogni delle comunità. La Regione riconosce il valore di questo patrimonio e vuole continuare a rafforzare la collaborazione con gli enti del Terzo Settore, protagonisti indispensabili di un welfare di prossimità capace di non lasciare indietro nessuno”. Il finanziamento si inserisce nell’Accordo di programma 2025-2027 con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione degli articoli 72 e 73 del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo n. 117/2017).

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