Finanziaria in Sicilia, Galvagno “Obiettivo approvarla entro il 28/12”

PALERMO (ITALPRESS) - "La Finanziaria sarà approvata sicuramente entro il 28 dicembre. Il regolamento ci dice che deve essere approvata entro 45 giorni dal giorno in cui è stata assegnata alle commissioni". Così il presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, nel corso dei tradizionali auguri di fine anno con i giornalisti a Palazzo dei Normanni. "Non ci sarà un contingentamento dei tempi. Collaborazione presidenza ARS e presidenza della Regione? E' importante. C'è un dialogo maggiore rispetto al passato. La presenza del presidente durante le variazioni di bilancio ha agevolato il percorso per un'approvazione più semplice". xd6/Pc