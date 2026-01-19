Finale caos in Coppa d’Africa, Infantino “Scene inaccettabili”

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Una finale che rischia di restare nella storia dalla parte sbagliata. Il Senegal ha vinto ieri sera la sua seconda Coppa d’Africa piegando ai supplementari a Rabat il Marocco padrone di casa ma a prendersi la scena è stato quanto successo in campo e fuori, col rigore assegnato al 98′ ai Leoni dell’Atlante, la protesta dei rivali che hanno lasciato il campo prima di rientrare e il “cucchiaio” maldestro di Brahim Diaz parato da Edouard Mendy che ha spedito la gara all’overtime. E anche il contorno non è stato edificante, con liti e risse a bordocampo e sugli spalti.

Il tutto sotto gli occhi del presidente della Fifa, Gianni Infantino, che se da un lato ha voluto complimentarsi sia col Senegal per la vittoria che col Marocco per l’organizzazione, dall’altro non ha potuto fare a meno di sottolineare di aver assistito “a scene inaccettabili in campo e sugli spalti”. “Condanniamo fermamente il comportamento di alcuni “tifosi” nonché di alcuni giocatori senegalesi e membri dello staff tecnico – ha scritto Infantino in un post su Instagram – Abbandonare il terreno di gioco in questo modo è inaccettabile e, allo stesso modo, la violenza non può essere tollerata nel nostro sport. Dobbiamo sempre rispettare le decisioni prese dagli ufficiali di gara, dentro e fuori dal campo. Le squadre devono competere sul terreno di gioco e nel rispetto delle regole, diversamente si mette a rischio l’essenza stessa del calcio”.

Infantino ha ricordato anche che “sta alle squadre e ai giocatori comportarsi in modo responsabile e dare il giusto esempio ai tifosi presenti negli stadi e ai milioni di persone che seguono in tutto il mondo. Le brutte scene viste devono essere condannate e non devono mai più ripetersi. Ribadisco che non hanno posto nel calcio e mi aspetto che i competenti organi disciplinari della Confederazione africana adottino le misure appropriate”.

Duro anche il commento di Walid Regragui, ct del Marocco, dispiaciuto per la sconfitta (“Abbiamo perso l’occasione di una vita”) ma soprattutto per il caos in campo: “L’immagine che abbiamo dato del calcio africano è stata piuttosto vergognosa. Dover fermare la partita per più di 10 minuti con il mondo intero a guardare non è stato affatto elegante”.

Sull’altro fronte Sadio Manè, decisivo nel convincere i compagni di squadra a rientrare, ammette che “sarebbe stato davvero triste e spiacevole vedere una finale finire in questo modo, non si può trasmettere un’immagine del genere al mondo intero. Il calcio africano oggi è seguito, si è sviluppato in modo incredibile. Avrei preferito perdere piuttosto che finire così. È questo che mi ha spinto a dire ai ragazzi di tornare in campo e giocare il nostro calcio”.

Eroe in negativo della serata l’ex milanista Diaz, che ha avuto fra i piedi il pallone che poteva regalare la Coppa d’Africa al Marocco. Un rigore, il suo, tirato talmente male che qualcuno ha pensato l’avesse sbagliato di proposito, come se ci fosse un tacito accordo con i giocatori senegalesi per portare avanti la finale dopo la discutibile decisione dell’arbitro. “Bisogna essere seri. Credete davvero che a un minuto dalla fine, con un Paese che aspetta un titolo da 50 anni, ci si possa mettere d’accordo? Voleva segnare e io ho avuto il merito di pararlo, tutto qui”, ha messo in chiaro Mendy. Versione che coincide con quella di Regragui: “E’ passato molto tempo prima che potesse calciare il rigore e questo potrebbe averlo turbato. Abbiamo fermato la partita sotto gli occhi del mondo per 10 minuti. Non è una scusa per il modo in cui ha tirato, ma non possiamo tornare indietro. Brahim aveva già calciato un rigore contro il Mali e lo aveva segnato. Ora lo ha sbagliato. Fa parte del calcio”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).