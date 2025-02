TORINO (ITALPRESS) – “Rispetto allo scorso anno abbiamo venduto il 7% in più di biglietti”. E’ il dato positivo annunciato da Umberto Gandini, presidente della Lega Basket Serie A, durante la presentazione della nuova edizione delle Final Eight, che per il terzo anno consecutivo si svolgeranno a Torino, nella cornice dell’Inalpi Arena, dal 12 al 16 febbraio. Numeri che sorridono, se si tiene conto anche dei quasi 38 mila tagliandi venduti: domenica 16 febbraio, giornata delle finali maschili e femminili, è già andata sold out, mentre sono stati staccati più di 6 mila biglietti per le semifinali. Le otto squadre che si contenderanno la 49° Coppa Italia della storia sono Germani Brescia, Trapani Shark, Dolomiti Energia Trentino, Virtus Segafredo Bologna, EA7 Emporio Armani Milano, UNAHOTELS Reggio Emilia, Pallacanestro Trieste e Bertram Derthona Tortona. Anche quest’anno è stata confermata la Frecciarossa Final Four di Lega Basket femminile, che disputerà le semifinali venerdì 14 e la finalissima domenica 16 alle ore 12,30. Il presidente Gandini si è sbilanciato anche sulla riconferma dell’evento sotto la Mole: “Le premesse ci sono, dipende tantissimo dal sostegno che le istituzioni vorranno darci, noi siamo ben felici di continuare e di avere la possibilità di portare a Torino la 50 esima Coppa Italia nel 2026 – ha detto – Una struttura come l’Inalpi Arena è fondamentale, non ce ne sono tantissime in Italia, questa è sicuramente la più moderna ed è anche allenata a ospitare eventi di questo livello, fin dalle Olimpiadi del 2006. L’impiantistica in Italia è un problema, prossimamente inaugureremo la nuova cittadella dello sport a Tortona. E’ molto importante fare questo, altrimenti i grandi eventi non passeranno da noi”.

Per l’edizione 2025 della Frecciarossa Final Eight, realizzata anche grazie al contributo del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, la Lega Basket Serie A dedicherà uno spazio nel foyer dell’Inalpi Arena per la diffusione di una serie di attività extracampo come la promozione della Carta Giovani Nazionale, la piattaforma Giovani2030 e altre iniziative che si integrano con le attività sportive e di engagement della manifestazione. “L’impatto socio-economico di eventi di questo tipo è pregevole, basti pensare che ogni euro speso genera un indotto pari a 5 volte tanto – spiega Flavio Siniscalchi, Capo Dipartimento per lo Sport – Se riusciremo ad aumentare il numero di coloro che intraprenderanno un’attività sportiva sarà anche grazie alla possibilità di avere strutture capaci di accogliere un sempre crescente numero di spettatori e in cui svolgere questa disciplina, con l’apertura di 100 nuovi playground da costruire su tutto il territorio nazionale”. Una novità di quest’anno è che, sui campi previsti nel foyer, saranno disputate gare di Baskin, vale a dire di “BasketIntegrato” con maschi e femmine, disabili e normodotati, per compiere un momento di vera integrazione grazie allo sport.

La Frecciarossa Final Eight per il terzo anno consecutivo sosterrà il lavoro di cura e ricerca sul cancro dell’Istituto di Candiolo-IRCCS, rilanciando “Una tripla per Candiolo”: per ogni canestro realizzato durante il torneo, Lega Basket effettua una donazione di 100 euro, a favore del quotidiano lavoro dei medici e ricercatori dell’Istituto di Candiolo – IRCCS. “Se andiamo a vedere quello che è successo nelle ultime due edizioni, ci dobbiamo aspettare ancor più entusiasmo e divertimento, considerando anche l’equilibrio che c’è fra le squadre in campionato, dove abbiamo Milano e la Virtus Bologna che per il momento non la fanno da padrone. Ci aspettiamo grandi sorprese in questa edizione” ha detto Carlton Myers, testimonial di questa terza edizione torinese delle Final Eight.

– foto xn3/Italpress –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]