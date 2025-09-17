Final 8 di Davis a Bologna, azzurri contro l’Austria nei quarti

November 24, 2024 (malaga) Italy won its second consecutive Ensaladera, the third in its history, after clearly bending in the final of the Davis Cup held in Malaga to the great surprise of the edition, the Netherlands. World number one, Jannik Sinner (Blue), secured the title with a hard-fought win over Tallon Griekspoor (Orange) 7-6(2) and 6-2, making good the first point won by Matteo Berrettini. Cordon Press

BOLOGNA (ITALPRESS) – Un’urna benevola, almeno sulla carta. Sarà l’Austria l’avversaria dell‘Italia nei quarti di finale della Final 8 di Coppa Davis, in programma dal 18 al 23 novembre a Bologna Fiere. Questo l’esito del sorteggio del tabellone in Piazza Maggiore che, insieme all’Italia, campione in carica, vedeva inserite le sette nazioni reduci dai Qualifiers. Questi gli altri accoppiamenti: Francia-Belgio, Repubblica Ceca-Spagna e Germania-Argentina.

Gli azzurri del ct Filippo Volandri, vincitori delle ultime due edizioni, potrebbero così incontrare la Spagna in finale per un’altra sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il primo ostacolo nella difesa del titolo non è però da sottovalutare. L’Austria ha raggiunto le Davis Cup Finals per la seconda volta dal 2019, da quando la competizione ha cambiato formato, e giocherà i quarti di finale di Coppa Davis per la prima volta dal 2012. Il miglior risultato in Davis rimane la semifinale del 1990 persa 3-2 contro gli Usa di Andre Agassi e Michael Chang. Guidata da Thomas Muster, l’austriaco con più partite vinte in totale e in singolare in Davis, in quell’occasione la nazionale arrivò a un solo set dalla finale. Il miglior giocatore austriaco è Filip Misolic, numero 92 del ranking Atp, mentre L’Italia, che è avanti 5-1 nei precedenti, può vantare due top 10, Sinner (2) e Lorenzo Musetti (9).

“La Davis ti dà emozioni che non vivi da nessun altra parte – ha detto in conferenza stampa Feliciano Lopez, direttore della Final 8 – Ci saranno giocatori che scenderanno in campo per l’onore di diventare campioni del mondo. E l’Italia avrà la chance di vincere per tre anni consecutivi, entrando nella storia. Per alcuni, le vittorie dell’ultimo weekend sono le migliori delle loro carriere, e a Bologna avrà l’opportunità di ripetersi ancora una volta”.

