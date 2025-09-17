Final 8 di Davis a Bologna, azzurri contro l’Austria nei quarti

BOLOGNA (ITALPRESS) – Un’urna benevola, almeno sulla carta. Sarà l’Austria l’avversaria dell‘Italia nei quarti di finale della Final 8 di Coppa Davis, in programma dal 18 al 23 novembre a Bologna Fiere. Questo l’esito del sorteggio del tabellone in Piazza Maggiore che, insieme all’Italia, campione in carica, vedeva inserite le sette nazioni reduci dai Qualifiers. Questi gli altri accoppiamenti: Francia-Belgio, Repubblica Ceca-Spagna e Germania-Argentina.

Gli azzurri del ct Filippo Volandri, vincitori delle ultime due edizioni, potrebbero così incontrare la Spagna in finale per un’altra sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il primo ostacolo nella difesa del titolo non è però da sottovalutare. L’Austria ha raggiunto le Davis Cup Finals per la seconda volta dal 2019, da quando la competizione ha cambiato formato, e giocherà i quarti di finale di Coppa Davis per la prima volta dal 2012. Il miglior risultato in Davis rimane la semifinale del 1990 persa 3-2 contro gli Usa di Andre Agassi e Michael Chang. Guidata da Thomas Muster, l’austriaco con più partite vinte in totale e in singolare in Davis, in quell’occasione la nazionale arrivò a un solo set dalla finale. Il miglior giocatore austriaco è Filip Misolic, numero 92 del ranking Atp, mentre L’Italia, che è avanti 5-1 nei precedenti, può vantare due top 10, Sinner (2) e Lorenzo Musetti (9).

“La Davis ti dà emozioni che non vivi da nessun altra parte – ha detto in conferenza stampa Feliciano Lopez, direttore della Final 8 – Ci saranno giocatori che scenderanno in campo per l’onore di diventare campioni del mondo. E l’Italia avrà la chance di vincere per tre anni consecutivi, entrando nella storia. Per alcuni, le vittorie dell’ultimo weekend sono le migliori delle loro carriere, e a Bologna avrà l’opportunità di ripetersi ancora una volta”.

