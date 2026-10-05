Film su Biagio Conte, Catania interpreta il padre “Credere nei sogni dei figli”

PALERMO (ITALPRESS) - "Tutti i padri dovrebbero accettare il fatto di vedere un figlio convinto di qualcosa e determinato nel portarlo avanti perché ci crede: per un genitore dovrebbe essere motivo di conforto, non di disperazione perché non ha fatto quello che la famiglia pensava che avrebbe dovuto fare. Anche per me è stato così: quando ho deciso di fare l’attore mio padre non mi ha contrastato, ma ha visto qualcosa che per me era importante”. Lo ha detto Antonio Catania, che interpreta il padre di Biagio Conte nel film presentato a Palermo, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. xd8/mgg/azn