Filippo Turetta aggredito da un altro detenuto in carcere a Verona

VERONA (ITALPRESS) – Filippo Turetta sarebbe stato picchiato in carcere a Verona da un altro detenuto. Secondo quanto riportato dal quotidiano “L’Arena” il giovane condannato all’ergastolo in primo grado per l’uccisione di Giulia Cecchettin, sarebbe stato aggredito lo scorso agosto da un 55enne dopo il trasferimento dalla sezione “protetti” a quella dei detenuti comuni. Per il responsabile dell’aggressione è stato disposto il trasferimento in cella di isolamento per 15 giorni.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).