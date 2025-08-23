Filippo Magnini concorrente di “Ballando con le stelle”

ROMA (ITALPRESS) – Filippo Magnini sarà uno dei concorrenti della prossima edizione di “Ballando con le stelle”. E’ lo stesso ex nuotatore dai profili social del programma ad annunciare che si aggiungerà alla squadra del programma di Milly Carlucci. “Quest’anno sarò concorrente di Ballando con le stelle. Milly arrivo”, dice nel video nel quale si vede impegnato in alcune figure di nuoto sincronizzato.
